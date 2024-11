Efteling: Danse Macabre

Achter dit plakkaat bij Danse Macabre heeft de Efteling een technisch onderdeel verstopt

Eén van de best bewaarde geheimen van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre bevindt zich in een muur. Wie goed oplet, ziet dat een klein deel van het stucwerk op de buitenmuur van de abdij geschroefd is. Dat is niet zonder reden: er gaat een technisch onderdeel achter schuil.

Het plakkaat wordt namelijk gebruikt om een wifi-punt te verbergen. Dat onthult ontwerper Jeroen Verheij op social media. "Prachtig gebouw, maar waarom zijn deze plakkaten erop geschroefd?", vroeg een fan zich af. "Dubbele functie?"

Het antwoord van Verheij: "Dankzij dit stukje stucwerk kon jij razendsnel je tweet de wereld insturen." Het thematische element is het best zichtbaar vanuit de wachtrij voor single riders, die vanaf de ingang een alternatieve route volgt.



Fotopas

Goed internetbereik is tegenwoordig van groot belang voor Efteling-bezoekers: voor meerdere activiteiten is de Efteling-app benodigd. Voorbeelden zijn het bestellen van eten en drinken en het aanschaffen van een digitale fotopas. Ook het bekijken van wachttijden en showtijden kan online.



Het attractiegebouw van Danse Macabre is ontworpen als een door natuur overwoekerde ruïne van wat ooit een majestueuze middeleeuwse abdij moet zijn geweest. Bezoekers dwalen rond tussen de restanten en de kloostertuinen alvorens ze via het Huyverwoud naar binnen wandelen. Volgens het verhaal stamt de kapel uit 1379.