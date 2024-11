Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland verkoopt aandenken aan mislukt attractieproject

Plopsaland wil er waarschijnlijk liever niet aan herinnerd worden, maar toch verkoopt het Vlaamse pretpark nu producten rond een mislukt attractieproject. In 2021 werd bekend dat een zweefmolen een nieuw thema zou krijgen: TikTok-duo Céline Dept en Michiel Callebaut, kortweg CEMI. Het zorgde voor een landelijke rel.

België kotste de influencers massaal uit en Plopsaland werd bedolven onder haatreacties. Een digitale petitie tegen het aanpassen van de attractie leverde vele tienduizenden handtekeningen op. Hoewel de vlaggen en andere decoraties al geproduceerd waren, besloot het management het project vanwege de ophef uiteindelijk toch te schrappen.

De decorstukken zijn echter niet allemaal in de prullenbak beland. Wie nu een kijkje neemt in de outletwinkel van Plopsaland De Panne krijgt de kans om CEMI-vlaggen aan te schaffen. "De restanten van deze abominatie zijn daar nu te koop", schrijft een X-gebruiker bij een foto van een vlag.



Piraten Outlet

Op die manier kan Plopsa ruim drie jaar later toch nog iets verdienen aan het geannuleerde initiatief. De outletshop met de naam Piraten Outlet bevindt zich in het Piet Piraat-gebied van het attractiepark, naast de SuperSplash. Er worden regelmatig oude Plopsa-relikwieën aangeboden.



De Plopsa-directie liet destijds weten dat het project rond de influencers "tijdelijk on hold" gezet zou worden. Uiteindelijk kwam het concept nooit van de grond: men heeft er niets meer over gecommuniceerd. Het contact met CEMI werd verbroken. Vandaag de dag staat de zweefmolen in het teken van de Studio 100-serie Nachtwacht.