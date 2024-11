Disneyland Paris

Bezuinigingen in Disneyland Paris: vijf attracties voortaan later open

Disneyland Paris kiest voor een opvallende bezuinigingsmaatregel. Terwijl de tarieven van het Disney-resort alsmaar stijgen en steeds meer betaalde opties worden ingevoerd, probeert het management op operationeel vlak geld te besparen. Vijf attracties gaan de komende periode dagelijks later open.

De wijziging geldt in ieder geval de rest van de kerstperiode, van zaterdag 16 november tot en met zondag 5 januari. In het Disneyland Park blijven twee recent vernieuwde familieattracties in Fantasyland tot 11.00 uur dicht: boottocht Le Pays des Contes de Fées en circustrein Casey Jr. - le Petit Train du Cirque.

Ook rondrit Autopia in parkdeel Discoveryland is vóór 11.00 uur niet toegankelijk. Voor Sneeuwwitje-darkride Blanche-Neige et les Sept Nains moeten bezoekers nog langer geduld hebben, namelijk tot 12.00 uur.



Hotelgasten

Het Walt Disney Studios Park ontkomt niet aan de bezuinigingsgolf: de trams van Cars Road Trip rijden de komende weken pas vanaf 11.00 uur. Beide Disney-parken zijn deze winter al vanaf 09.00 of 09.30 uur geopend. Hotelgasten mogen zelfs een uur eerder naar binnen.



Disneyland Paris heeft geen goede reputatie op het gebied van investeringen. De afgelopen tien jaar opende slechts één volledig nieuwe grote attractie: de interactieve darkride Spider-Man W.E.B. Adventure. Verder stond het afgelopen decennium in het teken van entertainment en het renoveren van bestaande attracties.