Efteling

Efteling-figuren komen naar Roermond voor kerstparade en lichtshow

Efteling-bewoners als Pardoes, Roodkapje en Assepoester verruilen Kaatsheuvel eenmalig voor Roermond. Het drukbezochte winkelcentrum McArthurGlen Designer Outlet Roermond slaat de handen ineen met de Efteling voor een speciaal winter-evenement. Op vrijdag 8 november kunnen bezoekers kijken naar een parade en een show in Efteling-thema.

Onder de noemer Turn on the Lights wordt het feestseizoen afgetrapt met een parade om 17.30 uur. Pardoes de Tovernar tovert de lampjes in een kerstboom aan met behulp van zijn Twinkeltoorts. Hij krijgt gezelschap van figuren als Roodkapje, een Droomvlucht-elfje, Raveleijn-ruiter Thomas en Assepoester.

Na afloop komen ze naar de Markt in Roermond, voor een meet-and-greet van 19.15 tot 20.00 uur. In het outletcenter is bij de grote kerstboom een licht- en lasershow in Efteling-stijl te zien. De initiatiefnemers spreken over een "lichtjesparadijs". De openingsavond wordt afgesloten met vuurwerk.



Rode sloffen

Pardoes keert terug in de weekenden en tijdens de kerstvakantie. Tussen 11.00 en 15.30 uur is hij te ontmoeten bij een slee en van 15.30 tot 18.00 uur staat hij bij de kerstboom. Bovendien komt er een fotolocatie met zijn rode sloffen. Bij de ingang worden Efteling-paddenstoelen neergezet.



Vanaf 16.30 uur is de kerstboom elk half uur het decor van een Efteling-lichtshow. "Winkelen wordt op deze manier een feestelijk sprookje voor iedereen die zich weer even kind wilt voelen", laat het outletcentrum weten.



Reuzenrad

"De welbekende parkmuziek én de tovertwinkels die de gevels van de winkels sieren, zorgen voor nog meer winterse sferen en extra magie tijdens je dagje uit in Designer Outlet Roermond met Efteling-thema. In de kerstperiode staat er ook een reuzenrad.



Designer Outlet Roermond noemt zichzelf na Amsterdam de populairste toeristische attractie van Nederland. Er komen meer dan acht miljoen bezoekers per jaar. Dat zijn er meer dan in de Efteling, waar vorig jaar ruim 5,5 miljoen bezoekers verwelkomd werden.