Efteling

Efteling: speciale Aquanura-show met muziek van Guus Meeuwis tijdelijk terug

Efteling-bezoekers kunnen vanaf deze week weer kijken naar een speciale uitvoering van watershow Aquanura. Het fonteinenspektakel was de afgelopen twee maanden niet te zien vanwege werkzaamheden. Op donderdag 7 november keert de show terug. In plaats van de reguliere symfonieën presenteert de Efteling dan Aquanura met een Zachte G.

Die Aquanura-variant werd in 2020 ontwikkeld om het 25-jarig jubileum van de zangcarrière van Guus Meeuwis te vieren. De twaalf minuten durende show combineert Efteling-melodieën met hits van Meeuwis. Sinds de première was de show alleen te bewonderen bij bijzondere gelegenheden.

Nu wordt Aquanura met een Zachte G weer van stal gehaald. Daarmee overbrugt de Efteling de periode tot de première van een volledig nieuwe show in het winterseizoen. Vuureffecten zijn vervangen door vier lantaarns van 8 meter hoog, zogeheten Bakens van Licht. Ook de vier kikkers ondergingen een metamorfose. De startdatum is nog niet bekend.



Programmeren

Eigenlijk zou Aquanura pas vanaf zaterdag 16 november weer vertoond worden. Het programmeren van de nieuwe voorstelling is ondertussen in volle gang. Over de inhoud heeft de Efteling verder weinig losgelaten: het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk welke muziek gebruikt zal worden. Op maandag 11 november start de Winter Efteling.