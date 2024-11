Efteling: Danse Macabre

Nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre al een week open zonder grote storingen, tegen alle verwachtingen in

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre draait vooralsnog als een zonnetje, tegen alle verwachtingen in. Sinds de publieksopening op donderdag 31 oktober was het spookspektakel nog geen enkele keer langdurig buiten gebruik vanwege technische problemen. Zo'n sluiting lag wél in de lijn der verwachtingen. De Efteling bestelde het ritsysteem bij fabrikant Intamin, berucht om kinderziektes.

Het bedrijf uit Liechtenstein had de afgelopen jaren regelmatig pech na de oplevering van nieuwe projecten. Zo was parachutetoren Dragonwatch in Toverland geruime tijd noodgedwongen gesloten wegens een hardnekkig mankement. In het Belgische Bellewaerde Park staat Intamin-waterbaan Amazonia al maandenlang stil, ook in verband met technische complicaties.

Efteling-liefhebbers vreesden dan ook dat Danse Macabre hetzelfde lot beschoren zou zijn. Tot nu toe is daar echter geen sprake van, tot opluchting en tevredenheid van Efteling-directeur Fons Jurgens. "Dat stelt mij zeker gerust", vertelt Jurgens in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast, die binnenkort verschijnt.



Paar maanden proefdraaien

Hij benadrukt dat de Efteling er bewust voor gekozen heeft om zeer lang de tijd te nemen voor testritten. "Wij hebben een paar maanden de tijd genomen om proef te draaien. En dat vond ik toentertijd eerlijk gezegd wel veel." Het had wel het gewenste effect. "Dat heeft denk ik wel echt geholpen voor het feit dat-ie nu zo goed doordraait."



Helemaal probleemloos is een nieuwe attractie nooit, weet Jurgens. "Tuurlijk is er af en toe nog iets of moet er links- of rechtsom nog iets bijgeschaafd worden. Maar ik denk voor een attractie als deze, wat niet geheel proven technology is, doet-ie het heel erg goed."



Villa Volta

De Efteling-directeur staat erom bekend niet graag in heftige attracties als achtbanen te gaan: Baron 1898 en de Python slaat hij bijvoorbeeld het liefst over. In Danse Macabre heeft Jurgens al meerdere ritjes gemaakt. Hij vindt dat de attractie iets weg heeft van zijn favoriet Villa Volta.



"Ik vind dit wel drie keer de uitvergroting van Villa Volta. Omdat er een mooi verhaal in zit, een ziel, het is mooi gedetailleerd, maar uiteindelijk zit er ook een stukje spanning in." Jurgens is daar gek op. "Je bent voortdurend aan het kijken en zit je ín het verhaal." Het eindresultaat is een succes, ziet de directeur. "Wij zijn als Efteling allemaal enorm trots op het hetgeen wat daar staat."