Directeur Blijdorp droomt van overdekt entreegebied met Afrikaanse jungle, restaurant en speelhal

Diergaarde Blijdorp denkt na over een nieuwe invulling van het huidige entreegebied. Bij de hoofdingang aan de Oceanium-zijde wil de Rotterdamse dierentuin een overdekt gedeelte realiseren, met een Afrikaanse jungle, een groot restaurant en een speelhal. Dat onthult directeur Erik Zevenbergen in een aflevering van de Looopings Podcast. De plannen moeten de komende jaren concreet worden.

In het nieuwe masterplan van Blijdorp valt te lezen dat het park opgedeeld zal worden in impactgebieden. Zevenbergen legt in de podcast uit wat daarmee bedoeld wordt. Eén van de gebieden is African Jungle. Als onderdeel van het Afrikaanse gedeelte opende onlangs een nieuwe volière. Het is de bedoeling om over een tijdje de oversteek te maken vanuit de Afrikaanse volière naar de voormalige vlinderkoepel Amazonica.

Dat opvallende bouwwerk staat momenteel leeg vanwege problemen met de constructie. Blijdorp verwacht het dak binnen afzienbare tijd te kunnen repareren. "Met een paar aanpassingen denken we dat het gebouw kan blijven staan", aldus de directeur. Amazonica zal dan een Afrikaans thema krijgen. "We hebben daar ideeën over, maar die moeten nog verder uitgewerkt worden."



Groot binnengebied

Zevenbergen droomt ervan om vervolgens gefaseerd een overdekte Afrikaanse jungle te kunnen bouwen: een groot binnengebied dat aansluit op de huidige entree. Volgens hem ontbreekt het in het park aan binnencapaciteit. "Klimaatverandering betekent dat het natter en warmer wordt. De laatste twee, drie jaar merken we dat al. Dus ik schat in - en dat zit ook in die visie - dat je daarop moet anticiperen."



Blijdorp-bezoekers zouden er "meerdere uren en ook nog 's avonds" kunnen verblijven. "Denk aan een speelhal, een restaurant wat buiten openingstijden nog bezocht kan worden. Ik denk dat dat heel erg de toekomst is." Een dagje dierentuin wordt dan ook interessant als het regent, stormt of sneeuwt.



Koffietentje

"Want dan hebben we een lekker restaurant, een goed koffietentje, een speelhal... Dan hebben we die jungle, het Oceanium. Dan heb je gewoon een fantastisch gebied waar je een dag kan doorbrengen, bij wijze van spreken." Aan de binnengedeeltes zullen ook buitenverblijven vastzitten.



Er liggen nog geen ontwerpen klaar, maar er wordt intern wel intensief over nagedacht, vertelt Zevenbergen. Wanneer moet het project af zijn? "Dan zit je echt al een jaar of tien verder, schat ik in." De dierentuinbaas verwacht over ongeveer zeven jaar met pensioen te gaan. Hij hoopt dat de ontwikkelingen tegen die tijd in een vergevorderd stadium zijn.



Wallaby's

De komst van de Afrikaanse jungle zal ook gevolgen hebben voor diersoorten die nu nog in Blijdorp leven. Waarschijnlijk wordt op termijn bijvoorbeeld afscheid genomen van de ijsberen, de vicuña’s en de wallaby's. "Daar komen natuurlijk weer andere diersoorten voor in de plaats", belooft Zevenbergen. Die soorten zullen moeten passen bij het Afrikaanse ecosysteem.