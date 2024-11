Efteling

Efteling-mascotte Pardijn krijgt haar eigen show tijdens de Winter Efteling

De Efteling zet komende winter Prinses Pardijn in de schijnwerpers. Het vriendinnetje van mascotte Pardoes krijgt haar eigen show op de Warme Winter Weide: Pardijn's Meedein Festijn. Bezoekers kunnen meeswingen bij een muzikale voorstelling.

De Warme Winter Weide huisvest wederom een schaatsbaan, kampvuren, spelletjes, kraampjes met lekkernijen en souvenirs en een fotopunt met een arrenslee. Pardijn's Meedein Festijn is een nieuw element op de weide. Er komt ook een act met operamuziek.

"Ter ere van Koning Winter brengen de wereldberoemde Tenor Dore Mifaso en Soremila de Sneeuwsopraan bekende opera- en operetteklassiekers ten gehore", zegt de Efteling erover. In het Openluchttheater in het Sprookjesbos legt Heks uit waarom ze verstoten is door de andere bewoners.



Pjotr

Daarnaast keren verschillende oude bekenden terug, waaronder de Nikkelen Nelissen bij Symbolica, sneeuwman Pjotr in de Carnaval Festival-show met Jokie en Jet, de Efteling-muzikanten in Ruigrijk, A Wonderful Wintertime met Mijnheer en Mevrouw Tijd en muziekdoosjes met Droomvlucht-elfjes.