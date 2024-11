Flambards

Attractiepark in Engeland gaat per direct definitief dicht: 'Met groot verdriet'

Een Engels pretpark heeft met onmiddellijke ingang de poorten gesloten. Attractiepark Flambards gaat permanent dicht. Door stijgende kosten en dalende bezoekersaantallen was het exploiteren van de locatie niet meer rendabel, meldt de eigenaar in een verklaring.

"Met groot verdriet moeten we aankondigen dat Flambards Theme Park per direct definitief sluit", valt er te lezen. "Deze moeilijke beslissing is pas genomen na het verkennen van alle opties. We begrijpen volledig dat deze sluiting een groot verlies betekent voor de lokale gemeenschap."

Flambards kwam afgelopen zomer in het nieuws toen meerdere grote attracties werden afgebroken. Men kondigde aan dat achtbaan Hornet, loopingcarrousel Thunderbolt, zweefmolen Sky Swinger en frisbee Sky-Force het park zouden verlaten vanwege problemen met onderhoud.



Onhoudbaar

Dat bleek uiteindelijk de nagel aan de doodskist van het pretpark. Tussen 1976 en 2012 was Flambards een familiebedrijf, gerund door de familie Hale. Sinds 2013 is het park eigendom van de firma Livingston Leisure. "Ondanks aanzienlijke en voortdurende investeringen is de exploitatie onhoudbaar geworden", zegt men.



"Flambards is al generaties lang een geliefde bestemming en met pijn in het hart nemen we afscheid." Niet alle attracties gaan verloren. Speelhal Ferdi's Indoor Play blijft toegankelijk als een losstaande bestemming. Jonge bezoekers zijn daar vanaf zondag 17 november weer welkom.