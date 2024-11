Efteling

Granaat aangetroffen bij de Efteling: Explosieven Opruimingsdienst ingeschakeld

Vlakbij de Efteling is deze week een granaat aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd maandag opgeroepen om de munitie onschadelijk te maken. Dat bevestigt een woordvoerster van Koninklijke Landmacht aan Looopings.

Het betrof een pantser-brandgranaat van 2 centimeter, aldus de voorlichtster. "Hij was verschoten en is ter plekke vernietigd." Het voorwerp werd pal achter het attractiepark gevonden, in de buurt van de Python en vakantieverblijf Villa Pardoes. Daar treft de Efteling al een tijdje voorbereidingen voor het aanleggen van een extra parkeerplaats.

Een brandgranaat is bedoeld om brand mee te stichten. In de Efteling en in de directe omgeving worden regelmatig onderdelen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Dat gebeurde in maart nog tijdens bouwwerkzaamheden rond het sprookje van Doornroosje. In de buurt van het Efteling Hotel bevinden zich restanten van een Duits munitiedepot.