DierenPark Amersfoort

Video: DierenPark Amersfoort opent nieuwe Chimpanseevallei

De nieuwe Chimpanseevallei van DierenPark Amersfoort is af. Na een voorproefje voor genodigden en abonnees kunnen vanaf vandaag alle bezoekers een kijkje nemen in het nieuwe themagebied, waar de chimpansees hun intrek hebben genomen. De dieren hebben ruim drie keer zo veel ruimte als voorheen.

De dierentuin spreekt over "1800 vierkante meter aan klim- en bewegingsruimte". Voortaan klimmen de Afrikaanse mensapen tot 10 meter hoogte in een bosgebied aan de rand van het park, naast het Dinobos. Bezoekers kunnen ondertussen een kijkje nemen in een interactief onderzoekskamp.

Voor kinderen is er een speciale klimroute met een kunstboom en een glijbaan. "We hebben hier jarenlang naar toegeleefd", zegt directrice Astrid Wassenaar over het feestelijke moment. Het bouwproject van bijna 3 miljoen euro had eigenlijk al in de zomer open moeten zijn, maar de werkzaamheden liepen vertraging op.



Gemak

De negen chimpansees zijn enkele weken geleden verhuisd naar het nieuwe onderkomen, dat gekenmerkt wordt door een stalen netconstructie en grote ruiten. Volgens Wassenaar voelden de apen zich al snel op hun gemak. "De mannen beten het spits af, waarna de andere chimpansees volgden."