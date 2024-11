PortAventura World

Code rood vanwege noodweer: PortAventura World tijdelijk gesloten

Het Spaanse pretparkresort PortAventura heeft de poorten moeten sluiten vanwege noodweer. Spanje wordt sinds vorige week geteisterd door extreme weersomstandigheden. Daarbij vielen al meer dan tweehonderd doden. Nu kampt het gebied rond Barcelona met hevige regenval.

Uit voorzorg heeft de overheid verschillende beperkingen opgelegd. Om die reden mochten PortAventura Park en Ferrari Land vanochtend niet open. "De parken blijven gesloten totdat de beperkingen zijn opgeheven", viel te lezen in een verklaring. Inmiddels lijkt de weersituatie beter worden.

"Onze belangrijkste prioriteit is het garanderen van de veiligheid van al onze bezoekers en medewerkers", meldt het management. "We raden iedereen aan om reizen, met name met de auto, te vermijden en vergaande voorzorgsmaatregelen te nemen." Kantoorpersoneel werkt op afstand.



15.00 uur

PortAventura Park zou vandaag geopend zijn van 10.30 tot 18.00 uur. Het is de bedoeling om vanaf 15.00 uur alsnog bezoekers te verwelkomen. Ferrari Land gaat open tussen 17.00 en 22.00 uur. Het resort bevindt zich in de badplaats Salou.