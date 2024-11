Phantasialand

Na vier jaar bouwen is een hyperrealistische remake van Phantasialand-achtbaan F.L.Y. af

Een Duitse superfan is vier jaar lang bezig geweest met het nabouwen van Phantasialand-achtbaan F.L.Y. in computerspel Planet Coaster. Flavio Romanello begon in 2020 met het creëren van een zo realistisch mogelijke remake van de imposante flying coaster in het Duitse pretpark. Het eindresultaat is nu te bewonderen op YouTube.

Samen met een vriend stak Romanello in totaal meer dan 1500 uur in het project, dat ook themadeel Rookburgh en Hotel Charles Lindbergh omvat. "We zijn meerdere keren naar Phantasialand geweest voor het maken van foto's en video's", vertelt hij aan Looopings. "We hadden zelfs meetlinten bij ons om metingen te doen in Rookburgh."

Het verhaal achter het themagebied draait om de uitvinding van een revolutionaire vliegmachine in steampunksferen. Het ondergrondse gedeelte vormde de grootste uitdaging. "Want je mag geen telefoons of camera's meenemen. Dus het station en de darkridesectie moesten we uit ons hoofd nabouwen."



Releasedatum

Vandaag komt Planet Coaster 2 uit, het vervolg op de bekende pretparkgame. "Toen we dat hoorden, we hebben alles op alles gezet om F.L.Y. af te krijgen vóór de releasedatum. En dat is gelukt." Romanello heeft veel ervaring met het spel: jaren geleden presenteerde hij op zijn YouTube-kanaal Flaffstar al digitale kopieën van Phantasialand-attracties Chiapas en Taron.