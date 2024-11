Plopsaland Resort Belgium

TikTok-stunt: gratis naar Plopsaland dankzij kinderwagen

Het kan ontzettend simpel zijn om pretparken gratis binnen te komen. Dat bewijzen de Vlaamse TikTok-sterren Neal Remmerie en Senne Haverbeke. Op hun account verscheen onlangs een video waarin te zien is hoe het tweetal Plopsaland De Panne betreedt met slechts één kaartje. De truc: één van de twee was verstopt in een kinderwagen.

Medewerkers bij de entree hebben zich niet om de buggy bekommerd. Tijdens een toiletbezoekje kon de nepbaby de wagen verlaten. Vervolgens testten Remmerie en Haverbeke verschillende attracties. Ze hadden de smaak te pakken, want in Bellewaerde Park voerden ze even later een vergelijkbare stunt uit.

Daar bleek een veiligheidshesje genoeg om het personeel bij de ingang te misleiden. Uiteindelijk vierden de jongens Halloween in het Belgische attractiepark zonder ook maar een cent uit te geven aan een toegangsbewijs. Beide filmpjes zijn inmiddels honderdduizenden keren bekeken.