Efteling heropent Stoomtrein met één van de drie locomotieven

De Stoomtrein in de Efteling is weer operationeel. Eind vorige maand werd de attractie noodgedwongen gesloten omdat alle drie de locomotieven buiten gebruik waren. De locs Moortje en Trijntje kampten met een technisch defect, terwijl de loc Aagje getransporteerd is naar Engeland voor een ombouw.

Inmiddels heeft de Efteling de locomotief Moortje weer aan de praat gekregen, waardoor de attractie open kan. Door de beperkte capaciteit loopt de wachttijd wel op. Trijntje bevindt zich nog achter de schermen.

Aagje wordt momenteel onder handen genomen door smalspoorfirma Alan Keef uit het Engelse Herefordshire. De trein zal in de toekomst elektrisch aangedreven worden, maar dankzij showeffecten moet een ritje uiteindelijk wel voelen als een nostalgische ervaring.



Steenkool

Een woordvoerder kan nog niet zeggen wanneer de eerste elektrische locomotief gaat rijden. Uiteindelijk zullen ook Moortje en Trijntje getransformeerd worden. Het park neemt na ruim 55 jaar afscheid van de aandrijving op steenkool in de hoop klimaatdoelen te halen: de Efteling wil in 2030 volledig kilmaatneutraal zijn.