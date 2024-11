Efteling: Danse Macabre

Video: niet iedereen past in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Danse Macabre, de nieuwste attractie van de Efteling, is niet voor iedereen toegankelijk. Bij sommige bezoekers gaat de veiligheidsbeugel in een koorbank niet helemaal dicht, waardoor het maken van een ritje niet mogelijk is. Op TikTok vertelt Melanie Mutsers hoe haar partner Dennie van den Bosch is weggestuurd omdat hij niet in de attractie paste.

Mutsers en Van den Bosch vormen het zangduo Mel en Den. Ze hebben verschillende Nederlandstalige nummers uitgebracht en treden regelmatig op. "Het gaat niet goed met hem", zegt Mutsers in een filmpje dat is opgenomen bij de uitgang van Danse Macabre. "We komen er nu achter, als Mel en Den zijnde, dat het af en toe ook nadelen heeft om klein te zijn net als Den."

De twee stonden naar eigen zeggen vooraan de rij bij Danse Macabre. "Dennie had er alles al van opgezocht op internet en was hartstikke blij. En toen werden we eruit gezet, tenminste, Den moest eruit, omdat de beugel niet dicht kon. Dus dat is echt zielig voor 'm." De conclusie? "Zo kom je erachter dat het leven niet altijd leuk is, ook niet als Mel en Den."



Huilen

Het koppel heeft later nog een tweede video opgenomen waarin de situatie uitgebreid besproken wordt. Daarin herhaalt Mutsers dat Van den Bosch de kapel moest verlaten van het personeel. "En dat terwijl je nog wel zei: druk maar door, druk maar door. En dat was gewoon huilen voor jou. En ik heb ook moeten huilen, omdat het heel gênant was en omdat jij je zo had verheugd op die Danse Macabre."



Bij Danse Macabre wordt een minimumlengte van 1.20 meter gehanteerd. In de voorwaarden staat niets over een maximale buikomvang. Ondanks de vervelende ervaring draagt Van den Bosch de Efteling nog steeds een warm hart toe. Wel stelt hij voor om bij de ingang een teststoel neer te zetten, zoals bij Baron 1898 en Joris en de Draak, zodat bezoekers vooraf kunnen testen of hun postuur geschikt is.