Efteling

Efteling voegt 9 meter hoge kerstboom toe aan plein bij Symbolica

In de Efteling komt tijdens het winterseizoen een gigantische kerstboom te staan. Op het plein bij Symbolica wordt komende week een 9 meter hoge kerstboom neergezet. Het is één van de letterlijke en figuurlijke hoogtepunten van de 26e editie van de Winter Efteling, die officieel van start gaat op maandag 11 november.

Hartenhof, zoals het plein bij het Paleis der Fantasie heet, werd vorige winter nog gebruikt voor een stellage met lichtgevende vlinders. Dit jaar investeerde de Efteling in een nieuwe blikvanger. De boom zal ook dienen als decor voor een showeffect.

In 2023 presenteerde de Efteling al een winterse lichtshow op de gevel van Symbolica, gebaseerd op het personage Koning Winter. Dat concept krijgt nu een vervolg. Bezoekers kunnen zich ook verheugen op een nieuwe Aquanura-show, al is de premièredatum nog niet bekend.



Omgevingsvergunning

De Efteling vroeg in oktober al een omgevingsvergunning aan voor "het plaatsen van een kerstboom voor de periode van zes maanden aan Europalaan 1". Uiteraard zal de boom niet zes maanden blijven staan: de Winter Efteling duurt tot en met zondag 2 februari.