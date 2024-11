Efteling

Video: machinist van Stoomtrein betrapt jongens bij inbraak Efteling

Twee jongens die probeerden in te breken bij de Efteling zijn betrapt door de machinist van de Stoomtrein. Dat is te zien in een YouTube-filmpje dat per toeval werd gemaakt door een passagier. Het treinspoor loopt langs het hek van het attractiepark, tussen de Python en Fata Morgana.

Bij een toegangspoort zag de medewerker plotseling een jongen op de grond zitten. Een ander jongen sprong net over het hek heen, naar buiten. De machinist rook onraad en lichtte via zijn portofoon zijn collega's in. Even verderop, achter de Piraña, werd de trein stilgezet.

Vervolgens konden de indringers gepakt worden. De video is gefilmd met een 360 graden-camera. Het voorval vond afgelopen zondag plaats. Eén locomotief van de Stoomtrein, Moortje, is sinds kort weer in gebruik na een sluiting vanwege een technisch defect.