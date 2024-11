Walibi Holland

Video: Walibi-directrice Mascha Taminiau in de grime voor rolletje tijdens Halloween

De directrice van Walibi Holland heeft dit weekend als actrice meegedaan aan de Halloween Fright Nights. Tijdens het laatste weekend van het evenement laat Mascha Taminiau zich traditiegetrouw omtoveren tot scare actor. Dankzij grime en een pruik werd ze een Cruella de Vil-achtige verschijning, met pukkels rond haar mond.

In een kort filmpje op haar Instagram-account is de transformatie te zien. "In de grime, mocht scare actor zijn", schrijft Taminiau erbij. "Wat een amazing team én prestatie! Superthanks." Vorig jaar hielp Taminiau nog een handje mee in de scare zone Ghostly Graveyard.

Het is opvallend dat de directrice beelden van het grimeproces deelt. Dat is namelijk niet toegestaan volgens Walibi's handleiding voor scare actors. "Wij willen jullie vragen nooit te vermelden of te laten zien dat jij een bepaalde rol speelt", zo luidt de regel. "Je foto of video mag niet de illusie die we creëren verbreken, denk aan een zogenaamde transformatievideo."



Veiligheid

Dit jaar was tijdens het evenement veel te doen over de veiligheid van het personeel. Na verschillende Looopings-berichten over acteurs die aangevallen zijn door bezoekers, gingen ook de landelijke media met het onderwerp aan de haal. Taminiau bleef benadrukken dat al heel veel gedaan wordt om overlast tot een minimum te beperken.