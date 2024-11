Bobbejaanland

Bobbejaanland maakt in het park reclame voor Movie Park Germany

Bobbejaanland probeert bezoekers ervan te overtuigen om een dagje naar een ander pretpark te gaan. Op digitale reclameborden in het Vlaamse park wordt momenteel Movie Park Germany gepromoot. Passanten zien reclame voor Hollywood Christmas, het winter-evenement van het attractiepark in Duitsland.

Op het scherm staan een enorm kerstboom en een film met sfeerfoto's. "Alleen hier beleef je Kerstmis zoals in een film!", valt er te lezen. "Op maar twee uur afstand van Bobbejaanland!" Daaronder wordt het initiatief het "originele Amerikaanse kerstevenement" genoemd.

"Vier winter in Movie Park met meer dan 800.000 lichten, een schaatspiste, gethematiseerde attracties en unieke shows." Bobbejaanland en Movie Park Germany horen bij dezelfde parkengroep: het Spaanse moederbedrijf Parques Reunidos. Ook Slagharen is daar onderdeel van.



Enquête

Bobbejaanland heeft zelf geen winteropenstelling, al wordt daar achter de schermen wel over nagedacht. In een enquête werden onlangs verschillende potentiële concepten genoemd, waaronder een droneshow, een lasershow, een schaatsshow, een kerstparade en een wintercircus. De werktitel luidt Bobbejaanland Wintert.