Faunapark Flakkee

Informatieborden meegenomen uit Zuid-Hollands dierenpark

Een dierenpark in Zuid-Holland mist sinds kort meerdere informatieborden. Faunapark Flakkee deelt op social media foto's van dierenverblijven waarbij de borden ontbreken. Alleen de houten standaarden bleven over. Waarschijnlijk heeft een bezoeker de items stiekem meegenomen.

Het gaat in ieder geval om de borden van de vuurwezel, loewak en de serval. Via social media doet de dierentuin een oproep aan de dief. "Wil degene die deze vind in zijn tas ze terugbrengen of afrekenen?"

Faunapark Flakkee ligt in Nieuwe-Tonge, een plaats in de gemeente Goeree-Overflakkee. Na zondag sluiten de poorten voor een jaarlijkse winterstop. In 2025 gaat het park weer open op vrijdag 14 februari.