Efteling: Danse Macabre

Efteling: Danse Macabre-beleving voor mensen met een beperking is nog niet af

De Efteling ontwikkelt een speciale beleving bij Danse Macabre voor bezoekers met een beperking, maar de ervaring is nog niet af. Wie niet zelfstandig in één van de zes koorbanken van de hoofdshow kan stappen, wordt naar een aparte ruimte geleid. Uiteindelijk zal daar een speciale film vertoond worden, met extra effecten.

Op dit moment is het aangekondigde multi-zintuigelijke alternatief nog niet in gebruik, laat de Efteling weten op X. "De film die getoond moet gaan worden, is nog niet af." Mensen met een beperking zijn al wel welkom in 't Gewelf, zoals de ruimte heet.

"Er is nu tijdelijk een onridevideo te zien. Uiteindelijk komt hier een speciale video. Dan zal in 't Gewelf de attractiebeleving zo nauwkeurig mogelijk nagemaakt worden dankzij beeld-, geluid- en diverse showeffecten." Naar verwachting is de ervaring tegen het einde van het jaar gerealiseerd.