Opmerkelijke nieuwe omroep bij uitgang Walibi Holland: 'Geloof me...'

Een lollig omroepbericht in Walibi Holland moet ervoor zorgen dat bezoekers de juiste kant op lopen bij de uitgang. Tijdens de drukbezochte Halloween Fright Nights worden veel kinderen opgehaald door hun ouders. Daar is een speciaal vak voor ingericht, maar toch kiezen een hoop mensen bij het verlaten van het park de verkeerde route.

Daarom kwam er een speciaal bandje, ingesproken door entertainmentmedewerker Scott Bravenboer. De mededeling begint zakelijk en informatief. "Bedankt dat je Halloween Fright Nights hebt bezocht. Word je opgehaald? Volg dan de borden 'Halen en brengen'. Ben je met een eigen auto? Volg dan de borden 'Parking'."

Vervolgens heeft Bravenboer een boodschap voor hardleerse passanten. "Word je opgehaald door je ouders en zéggen ze dat ze op de parking op je staan te wachten? Ga dan alsnog naar 'Halen en brengen'. Want ze staan niet op de parking, maar bij 'Halen en brengen'."



Niet luisteren

Voor iedereen die nog twijfelt, benadrukt de voice-over nogmaals dat ze écht niet naar hun ouders moeten luisteren. "Geloof me, ze staan bij 'Halen en brengen'." Op Fright Nights-dagen maakt Walibi gebruik van een afgelegen evenementenparkeerplaats. Het reguliere parkeerterrein is omgedoopt tot kiss-and-ride-zone.