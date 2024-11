Efteling: Danse Macabre

Wat gebeurt er in de kelder van Efteling-attractie Danse Macabre?

Efteling-bezoekers kunnen tijdens een ritje in Danse Macabre een blik werpen in de kelder van de abdij, de zogeheten crypte. Wat daar precies te zien is, bleef lang onduidelijk. Inmiddels is duidelijk wat er in de kelder gebeurt. Het tafereel is echter niet voor iedereen goed zichtbaar.

Vanwege de opzet van het spookspektakel - een kantelende draaischijf met zes draaiende koorbanken - ziet iedereen weer iets anders in het decor. Wie plaatsneemt op de eerste rij van koorbank nummer vier kan de crypte het beste zien. Er staat een graftombe die opengaat als de muziek aanzwelt.

Uit de tombe komt een lijk van een vrouw. Volgens het verhaal is dat Esmeralda, de overleden vrouw van dirigent Joseph Charlatan. De pop is afkomstig uit het oude Spookslot, waar het personage eveneens uit een graftombe kwam. Destijds heette het figuur ook al Esmeralda.



Knipoog

Destijds ging de verhaallijn over de vierde burggraaf van Capelle van Kaatsheuvel, die vervloekt was door de boze heks Visculamia. Hij bleef voor eeuwig zoeken naar zijn dochter Esmeralda. Voor Danse Macabre werd een nieuw verhaal bedacht, maar als een knipoog naar het verleden kwamen verschillende namen terug.



Tijdens previews voor Danse Macabre was de crypte nog nauwelijks te zien. Net vóór de officiële opening is de tombe van Esmeralda verhoogd. Ook werd er verlichting toegevoegd. Dankzij die aanpassingen kan een deel van de bezoekers de scène nu wel aanschouwen.



Lichtgevende ogen

Ook een ander effect is momenteel niet vanuit elke zitplaats te zien: monsterogen in de bak van instrumenten in het midden van de draaischijf. Na een blikseminslag verandert het zwarte katje daar in een kwaadaardig monster. Op sommige plekken komen monsterlijke, lichtgevende ogen omhoog uit de bak. Ze zijn het best te zien vanuit de achterste rijen van banken twee, vier en zes.



Bezoekers kunnen niet zelf bepalen waar ze gaan zitten in Danse Macabre: zitplekken worden toegewezen door een medewerker met een tablet bij de ingang. Wie alles goed in zich op wil nemen, zal dus meerdere ritjes moeten maken.



Showprogrammering

De Efteling heeft al aangekondigd dat er de komende weken en maanden nog gesleuteld zal worden aan de showprogrammering van Danse Macabre. Vermoedelijk heeft dat nog invloed op de zichtbaarheid van decorelementen en effecten.