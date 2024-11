Efteling

Weer grote drukte vanwege Danse Macabre: Efteling vraagt abonnees om niet met de auto te komen

De Efteling roept bezoekers op om vandaag niet met de auto naar het attractiepark te komen. In een mail aan abonnementhouders valt te lezen dat er vandaag én de komende dagen grote drukte verwacht wordt vanwege de opening van de nieuwe attractie Danse Macabre. Het parkeerterrein kan vol raken.

Om die reden krijgen abonnees het verzoek om gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer. "Ben je in de gelegenheid om met de fiets of het openbaar vervoer te komen? Maak hier dan gebruik van!", staat in de mail. "Zo help je elkaar met een vlottere reis naar de Efteling en weer terug naar huis."

Men geeft aan dat er "zoals verwacht enorm veel belangstelling" is voor het nieuwe spookspektakel. "We verwachten dat dit ook vandaag en de komende dagen zo zal zijn." Gisteren, op de openingsdag van Danse Macabre, stond er 75 minuten na sluiting van de Efteling nog steeds een file op het parkeerterrein.



Van harte welkom

De Efteling werkt tegenwoordig met drie verschillende abonnementsvormen: Classic, Plus en Premium. "Met een Plus- of Premium-abonnement ben je vandaag en dit weekend uiteraard van harte welkom, maar houd rekening met de verwachte drukte", aldus de Efteling. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor Danse Macabre naar schatting 110 minuten.