Efteling: Danse Macabre

Vandaag Inside bespot Efteling-uitzending van Humberto: 'Dat kon écht niet'

Dat Humberto Tan zijn RTL-talkshow deze week presenteerde vanuit de Efteling, heeft geleid tot verbazing bij concurrent Vandaag Inside (VI). De speciale uitzending over de nieuwe attractie Danse Macabre werd woensdagavond uitgebreid besproken in het bekende praatprogramma op SBS 6. VI-mannen Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en gast Job Knoester hadden er geen goed woord voor over.

"Heb je dit zitten kijken?", vroeg Van der Gijp zich af. "De Efteling, dat kon echt niet. Dat kon écht niet." Derksen: "Ik weet nu zeker dat ik er nooit meer heen ga." Presentator Genee was vooral verbaasd over het ontbreken van een onafhankelijke journalistieke blik: Humberto Tan maakte vooral veel reclame voor de Efteling.

"Er blijft weinig van een journalistiek programma over." Derksen realiseert zich dat hij naar een marketinguiting heeft gekeken. "Daar hebben ze gewoon geld voor gehad." Daarop reageerde Van der Gijp dat hij weinig van het hele Danse Macabre-verhaal begreep. "Ik kon er geen touw aan vastknopen, aan dat hele programma niet." Derksen: "Wildvreemde ontwerpers die gekke huisjes ontwerpen..."



Natuurramp

De keuze om in een serieuze talkshow te focussen op de Efteling gaat er bij Genee niet in. Hij somde op wat er momenteel speelt op het wereldtoneel, zoals een dodelijke natuurramp in Spanje en inmenging van Noord-Korea bij het Oekraïne-conflict. Tans aandacht ging ondertussen uit naar een spookspektakel in een Kaatsheuvels sprookjespark.



"De wereld staat in brand en we zaten in de Efteling gisteravond. Het was wel heel bijzonder, die combinatie." Ook entertainmentdeskundige Aran Bade, die zelf voor RTL werkt, liet weten twijfels te hebben over de journalistieke insteek.



Helemaal zwart

En de attractie zelf? VI toonde een fragment waarin Humberto Tan samen met ontwerper Jeroen Verheij een ritje maakt. Dat fragment was echter grotendeels donker. De VI-gezichten gierden het uit. "We hebben niks gezien!", riep Genee. Van der Gijp: "Helemaal zwart! Dit is toch te gek voor woorden? Wat zijn die mensen nou allemaal aan het doen joh?"



Derksen kon het niet laten om een Efteling-cliché uit de kast te halen: de hoge entreeprijzen. "Je moet eens met een paar kinderen daarheen gaan, je bent een godsvermogen kwijt." Ondanks de kritiek werd de Efteling-show van Tan wel goed bekeken. In de commerciële doelgroep 25 tot 54 jaar scoorde het programma een marktaandeel van 25,4 procent.