Efteling: Danse Macabre

Twee Efteling-bezoekers onwel geworden in wachtrij Danse Macabre

In de wachtrij voor Danse Macabre in de Efteling zijn vandaag twee personen onwel geworden. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Op het hoogtepunt bedroeg de wachttijd bij de nieuwe attractie 260 minuten: meer dan vier uur.

De rij liep vanochtend door het halve park heen, vanaf de Aquanura-vijver richting Polles Keuken naar het Anderrijk. Op twee momenten moesten EHBO-medewerkers zich over een bezoeker ontfermen vanwege een onwelwording. Het ging daarbij niet om ernstige situaties, weet de voorlichter.

De Efteling heeft dranghekken met touwen neergezet langs de route van de externe wachtrij. Het attractiepark is open tot 20.00 uur. Waarschijnlijk is het tot die tijd mogelijk om aan te sluiten in de rij voor Danse Macabre, die op dit moment zo'n honderd minuten bedraagt.