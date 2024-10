Efteling: Danse Macabre

Extra entertainment op openingsdag Danse Macabre in de Efteling

De Efteling heeft extra entertainment ingezet om de opening van Danse Macabre kracht bij te zetten. In het Huyverwoud, het griezelige themagebied rond de spookachtige abdij, lopen vandaag onheilspellende monniken in bruine gewaden rond.

Ze wandelen langs de wachtrij en over het plein, met een kaars in hun handen. De monniken praten niet. Het zorgt voor een sinistere sfeer in de omgeving. Ze zijn nog de rest van de week aanwezig, tot en met zondag 3 november.

Danse Macabre is sinds vandaag geopend voor het grote publiek. De wachttijd liep vanochtend op tot zo'n 260 minuten: vier uur en twintig minuten. Ook de Charlatans laten zich zien in het gebied, met een vernieuwde show bij hun draaiorgel Esmeralda.