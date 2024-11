Efteling: Danse Macabre

Efteling viert opening Danse Macabre met pikzwart horrorworstenbrood

Nee, de Efteling verkoopt geen aangebrande worstenbroodjes. Ter gelegenheid van de opening van Danse Macabre heeft het attractiepark een speciale horrorsnack geïntroduceerd. Bij kruidenierszaak In den Swarte Kat zijn vanaf vandaag pikzwarte worstenbroodjes verkrijgbaar.

Het product wordt "Danse Macabre-worstenbrood" genoemd. Eén broodje kost 3,50 euro. Het papieren omhulsel past ook bij het griezelthema van het gebied. Daarop staat het logo van de familie Charlatan, met een spinnenweb en een spin. De smaak is gelijk aan die van reguliere worstenbroodjes.

Volgens het verhaal was In den Swarte Kat voorheen een taverne. Na een brand hebben de Charlatans het gebouw ingenomen om er een kleine supermarkt te beginnen, met een inpandig bakkerijtje. De kruidenierszaak opende vorig jaar al, in de aanloop naar de komst van de attractie.