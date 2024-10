Efteling: Danse Macabre

Video: wachtrij voor nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre begint bij de Aquanura-vijver

Efteling-bezoekers staan vandaag massaal in de rij voor Danse Macabre. Op de openingsdag van de nieuwe attractie loopt de wachtrij voor het spookspektakel via Symbolica, de Pardoes Promenade en Fabula richting het Efteling Grand Hotel. Vanochtend begon de rij halverwege de Aquanura-vijver.

De eerste fans verschenen al rond 06.00 uur voor de ingang. Danse Macabre-medewerkers wezen gasten de weg: wie kwam voor de griezelattractie, mocht na binnenkomst van het park direct rechts aansluiten. Om chaos en opstoppingen te voorkomen, ging het attractiepark onaangekondigd een uur eerder open. Alle attracties draaiden al om 09.00 uur.

Voor de verlengde wachtrij - die ongeveer 1 kilometer lang was - werd een speciaal bord gemaakt op een paal. "Wachtrij start hier", staat erop. Een medewerker wijst daarmee de start van de rij aan. In eerste instantie gaf het bord aan dat de wachttijd ruim 150 minuten zou bedragen.



Zeven tot acht uur

Omdat er geen bordjes zijn met hogere getallen, werd die vermelding uiteindelijk weer weggehaald. Het personeel vertelde aan de menigte dat de wachttijd zeven tot acht uur zou bedragen. Uiteindelijk stonden bezoekers korter in de rij: enkele uren.



Eén persoon werd onwel in de rij. EHBO-medewerkers hebben zich over diegene ontfermd. Bij de lange rij stonden verschillende Efteling-prominenten, waaronder directieleden en ontwerpers.



260 minuten

De Efteling-app gaf op het hoogtepunt een wachttijd van 260 minuten aan. Op dit moment bedraagt de wachttijd naar schatting 140 minuten. Het attractiepark blijft vanavond geopend tot 20.00 uur. Mogelijk sluit de ingang van Danse Macabre iets eerder, vanwege de extreme drukte.