Efteling: Danse Macabre

Efteling houdt traditie in ere met waarschuwingsbordje bij Danse Macabre

Aangeraden wordt te passen, op uw beurzen en uw tassen. Die spreuk is al decennialang te vinden in de Efteling. Op verschillende donkere plekken in het attractiepark hangen klassieke borden die passanten waarschuwen voor zakkenrollers. De nieuwe attractie Danse Macabre vormt geen uitzondering.

Vergelijkbare waarschuwingsbordjes verschenen eerder bij Fata Morgana, Baron 1898 en op drie plekken in het Sprookjesbos: De Indische Waterlelies, Het Meisje met de Zwavelstokjes en De Chinese Nachtegaal. Bij de entree van het Spookslot hing ook een exemplaar, tot de sluiting in 2022.

Het lag in de lijn der verwachting dat een vergelijkbaar bord zou terugkeren bij Danse Macabre. Bezoekers komen het decorelement tegen in de overwoekerde kruidentuin in de wachtrij. De Efteling heeft gekozen voor een silhouet van het mausoleum op het kerkhof, met een katje en een dame die wordt afgeleid door een vioolspeler.



Anton Pieck

Ondertussen probeert een verkleed skelet iets uit haar mandje te grissen. De violist is afkomstig uit een illustratie die Anton Pieck in 1952 maakte voor Het Huis van Liljecrona, een boek van Selma Lagerlöf. Het personage ernaast is een gespiegelde variant van de vrouw die op het oude Spookslot-bordje stond.



De vormgeving van de nostalgische bordjes was onlangs nog de inspiratiebron voor een andere serie borden, bedoeld om de dichtstbijzijnde toiletten aan te wijzen. "Begeeft u zich hier bij hoge nood, voor uw boodschap klein of groot", valt daarop te lezen.