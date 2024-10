Walibi Belgium

Scare actor Walibi Belgium wordt in zijn gezicht geslagen en moet naar het ziekenhuis

Een scare actor van Walibi Belgium is vroegtijdig uitgevallen door een vuistslag van een bezoeker. Ene Jasper schrijft op Instagram dat hij op maandag 28 oktober aangevallen is tijdens zijn werk in het spookhuis Silence. Vervolgens moest hij naar het ziekenhuis gebracht worden. Voor de acteur zat het halloweenseizoen er daarmee op.

"Een bezoeker had zijn vuisten al in de aanslag voordat ik zijn groep de stuipen op het lijf kon jagen", schrijft de man. "Ik besloot me alleen op de andere mensen in de groep te richten, maar toch slaagde hij erin om mij met gebalde vuisten en met volle kracht tegen mijn gezicht en neus te slaan."

Vanwege de pijn werd de scare actor voor controle naar het ziekenhuis gebracht. "Ik heb vijf uur gewacht op de spoedeisende hulp voordat ik een röntgenfoto kon laten maken." Gelukkig bleek zijn neus niet gebroken te zijn. Wel liep hij verwondingen op aan zijn kaak en linkeroog. "En mijn neus staat scheef, dus ik heb extra controles nodig bij mijn arts."



Verdrietig

De werknemer zegt zich van een deel van het incident en het uur erna weinig meer te herinneren. "Ik ben verdrietig en gefrustreerd dat ik mijn seizoen op deze manier moest beëindigen vanwege een bezoeker die zijn agressieve gedrag niet onder controle kan houden." Walibi Belgium viert Halloween tot en met zondag 3 november.