Attractiepark Rotterdam

Petitie met honderden handtekeningen tegen Attractiepark Rotterdam: 'Samenraapsel van tweedehands meuk'

De kritiek op Attractiepark Rotterdam zwelt aan. Een petitie tegen het Zuid-Hollandse pretpark op petities.nl is de afgelopen week al vierhonderd keer getekend. Initiatiefnemer Jan Pieter Kaptein noemt het project "mislukt". Hij wil dat de gemeente het erfpachtcontract voor het terrein per direct stopzet.

"De opening is al meerdere keren uitgesteld", zegt Kapitein. Hij benadrukt dat er loze beloftes zijn gedaan en dat de huidige invulling "niet bijdraagt aan de kwaliteit en uitstraling die onze wijken verdienen". "We pleiten voor een bestemming die écht iets bijdraagt aan de buurt en een positieve uitstraling heeft."

De starter van de petitie vraagt de gemeente om naar alternatieven te zoeken voor de invulling van het gebied. In gesprek met RTV Rijnmond vult Kapitein aan dat het project "geen allure" heeft. "Het straalt niet veel kwaliteit uit door het gebruik van gerecyclede materialen. Het is een samenraapsel van tweedehands meuk."



Vertrouwen

Ook de lokale politiek is steeds kritischer over het park, dat al twaalf jaar in aanbouw is. Om die reden wordt een onafhankelijk onderzoek gestart naar de financiële haalbaarheid van Attractiepark Rotterdam. Politici van meerdere partijen zijn het vertrouwen in eigenaar Hennie van der Most al geruime tijd kwijt.