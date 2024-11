Linnaeushof

Incident in speelpark Linnaeushof: medewerker aangevallen en bedreigd door bezoeker

In het Noord-Hollandse speelpark Linnaeushof is een werknemer aangevallen en bedreigd door een bezoeker. Dat gebeurde afgelopen woensdag. De politie spreekt over "een conflict tussen een klant en personeel". De aanleiding is niet duidelijk.

Een woordvoerster van Linnaeushof bevestigt dat een bezoeker woensdagmiddag bedreigingen heeft geuit tegen een medewerker. Er vond ook fysiek contact plaats. Volgens de politie heeft "mogelijk een mishandeling plaatsgevonden". "Dit is verder in onderzoek."

De bezoeker in kwestie is na het voorval vertrokken. "Het lopende onderzoek heeft nog niet geresulteerd in een aanhouding", aldus de politie. "Ondanks het speelse karakter van het park komen dergelijke incidenten helaas weleens voor", zegt de voorlichter van de trekpleister in Bennebroek.



Training

Om die reden krijgen medewerkers een training waarin ze leren hoe om te gaan met agressie. "We doen er alles aan om incidenten tot een minimum te beperken, maar we willen wel voorbereid zijn als het een keer misgaat."