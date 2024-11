Marveld Recreatie

Video: attracties in nieuw pretpark Bommelwereld worden geïnstalleerd

De waterbaan, de achtbaan, de valtoren, de glijbaan, de eendencarrousel... In het nieuwe overdekte pretpark Bommelwereld arriveren steeds meer attracties. Enkele maanden geleden stond alleen de rollercoaster nog overeind. Nu wordt hard gewerkt aan het installeren van de overige rides.

Een documentairereeks van Omroep Gelderland volgt de ontwikkeling van Bommelwereld op de voet. In een nieuwe aflevering, die nu op YouTube staat, gaat het onder andere over het construeren van de kasteeltorens bij de toekomstige entree én het attractieaanbod.

Verder laat eigenaar Edwin Bomers een opslag zien waar losse onderdelen liggen die op een later moment naar de attractiehal vervoerd zullen worden. Er staan onder meer paarden voor de grote carrousel, bootjes voor de waterbaan en andere gondels voor attracties, in de vorm van vissen en eieren.



Schilderwerk

De komende maanden is het een drukte van belang in de hal, weet Bomers, want er moeten nog meerdere attracties opgebouwd worden. Ook gaat men aan de slag met het schilderwerk: een betonconstructie moet gaan ogen als een middeleeuws kasteel. Waarschijnlijk vindt de opening over ongeveer een jaar plaats, in het najaar van 2025.