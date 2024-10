Gröna Lunds Tivoli

Attractiepark in Zweden opent tweede super swing ter wereld

Het Zweedse pretpark Gröna Lund heeft plannen voor een bijzondere nieuwe attractie van het type super swing. Vanaf april volgend jaar kunnen bezoekers een ritje maken in Pumpen, bestaand uit twee draaiende armen met een hangende gondel eraan.

Elke gondel telt tien zitplaatsen: vijf voorwaarts en vijf achterwaarts. Door de draaibewegingen schommelen de twee gondels heen en weer, tot een hoogte van 12 meter. De totale constructie wordt 18 meter hoog. Het attractietype staat tot nu toe in één ander park, namelijk Edelwies Natur-und Freizeitpark in Duitsland.

Gröna Lund spreekt dan ook trots over "'s werelds tweede super swing". "De schommel is misschien wel de oudste vorm van amusement. Maar nu, na 2500 jaar innovatie, is het tijd voor een geheel nieuwe vorm: spectaculairder dan ooit."



Gewichtsloosheid

De beleving is geschikt voor bijna alle leeftijden, benadrukt het park, met een minimumlengte van 95 centimeter. "Of je nou 4 of 84 jaar bent, je ervaart dezelfde sensaties dankzij een combinatie van gewichtsloosheid en het maken van een snelle val", zegt directeur Jan Eriksson.



Het thema is gebaseerd op een industriële waterpomp: de armen van de schommel moeten pompen voorstellen. "Het ontwerp en de architectuur werden geïnspireerd op de geschiedenis van Gröna Lund, met name een gebouw dat in de jaren dertig een variétévoorstelling huisvestte."