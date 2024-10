BestZoo

Wallaby ontsnapt uit Brabantse dierentuin: dier is iedereen te snel af

Het lukt een ontsnapte wallaby tot nu toe uitstekend om uit de handen van zijn verzorgers te blijven. De Brabantse dierentuin BestZoo raakte het dier afgelopen donderdag kwijt tijdens onderhoud aan het wallabyverblijf. Waarschijnlijk schrok hij van het lawaai.

Vanwege de werkzaamheden stond het hek open. Op die manier kon de wallaby ervandoor gaan. Sindsdien proberen medewerkers van het dierenpark in Best om het dier te vangen, tot nu toe zonder resultaat. Hij is al gespot in de dorpjes Neerkant en Asten.

Parkeigenaar Jos Nooren vraagt iedereen om de wallaby met rust te laten als ze hem zien. Het dier is namelijk erg schuw. Een schrikreactie kan ervoor zorgen dat hij wegvlucht. Wie het beest tegenkomt, zou contact moeten opnemen met BestZoo of de politie.



Verdoven

Verdoven zou geen optie zijn, omdat een verdovingspijl pas na een tijdje begint te werken. Dan kan de wallaby alweer op de vlucht geslagen zijn. Als hij daarbij bijvoorbeeld in een sloot terechtkomt, ligt de verdrinkingsdood op de loer.