Puy du Fou

Nieuwe show in themapark Puy du Fou draait om magisch zwaard Excalibur

Het bekende Franse themapark Puy du Fou presenteert dit seizoen een nieuwe show rond het magische zwaard Excalibur. De oude voorstelling Les Chevaliers de la Table Ronde uit 2013 is vervangen door de productie L'Épée du Roi Arthur. Deze maand vond de première plaats.

Hoewel beide shows gebaseerd zijn op de legende rond koning Arthur, draait de nieuwe voorstelling om een ander verhaal. De jongen Tristan staat centraal, één van de ridders van de Ronde Tafel. Hij moet Excalibur zien te bemachtigen om Arthur en zijn ridders te redden van een betovering door de kwade fee Morgana.

L'Épée du Roi Arthur wordt opgevoerd in een vernieuwd openluchttheater met 1800 zitplaatsen. Voorheen was er per show plek voor 1500 personen. Het spektakel duurt 22 minuten. Componist Nathan Stornetta verzorgde de soundtrack.



Gevechten

"De vredige middeleeuwse stad Font Rognou wordt getransformeerd door middel van gevechten en spectaculaire special effects, ongeëvenaard in de wereld van live-entertainment", aldus Puy du Fou.



Een andere nieuwigheid is een uitbreiding van themahotel La Villa Gallo Romaine uit 2007. Er zijn honderd nieuwe kamers aan toegevoegd. Verder wordt nog steeds gewerkt aan een hoteltrein in Puy du Fou-stijl: de zes dagen durende treinrit Le Grand Tour. De trein zou in 2023 gaan rijden, maar het project liep vertraging op. Nu mikken de initiatiefnemers op 2026.



België

De populaire Franse bestemming verwelkomde vorig jaar 2,8 miljoen bezoekers, een record. In 2023 waren dat er nog zo'n 2,6 miljoen. Er zijn plannen om het concept op meer plekken in de wereld uit te rollen, waaronder in het Verenigd Koninkrijk en België. Spanje heeft sinds 2021 al een eigen Puy du Fou-park.