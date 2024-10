Walibi Holland

Vrouw raakt gewond in nieuw spookhuis Walibi Holland: 'Bloed over m'n gezicht'

Niet iedereen verlaat het nieuwe spookhuis van Walibi Holland heelhuids. In haunted house Us vs You worden bezoekers volgens het verhaal gemarteld door sadistische rijkelui. Voor Naomi (21) uit Groningen voelde de beleving onlangs wel héél levensecht, want ze liep een pijnlijke verwonding op.

De vrouw bezocht het spookhuis op zaterdag 26 oktober. Een scare actor liep een tijdje achter haar aan, vertelt ze aan Looopings. "Ik dacht van hem af te zijn, maar in een kamer met dichte mist en felle lampen zag ik plotseling zijn silhouet. Ik schrok me dood en draaide mijn hoofd. Daar stond een stalen buis of paal en daar klapte ik keihard op."

Het gevolg? "Helemaal bloed over m'n gezicht." Het slachtoffer begon te roepen dat haar oog pijn deed en haar vriend pakte zijn telefoon erbij, om zijn zaklamp te kunnen gebruiken. Een Walibi-beveiliger greep vervolgens in omdat telefoons verboden zijn in de spookhuizen. Naomi werd niet naar buiten geëscorteerd.



Chaotisch

Later sprak een acteur haar nog wel aan vanwege het bloed. "Hij vroeg ons of ik naar buiten moest. Maar uiteindelijk moesten we toch weer doorlopen met de groep, heel chaotisch." Eenmaal buiten heeft het personeel zich niet meer over de twintiger ontfermd.



Na het maken van een foto in een toiletruimte besloot ze zelf naar de EHBO-post te lopen, die zich aan de andere kan van het park bevindt. Daar ontving de vrouw ter compensatie een bon voor een gratis blikje drinken. "Op den duur bonkte m'n hoofd zó erg."



Neus

Naomi zegt te hopen dat Walibi de buizen in de bewuste spookhuisscène kan voorzien van iets zachts, om meer slachtoffers te voorkomen. "Ik ben wel bij dat ik er niet met m'n neus op ben geklapt, dan was het misschien wel gebroken geweest."



Us vs You draait om een tv-show waarin arme deelnemers gruwelijke dingen meemaken om rijke mensen te vermaken. Walibi liet zich voor de verhaallijn inspireren door Squid Game, The Hunger Games en The Maze Runner. Tickets kosten 12,50 tot 15,50 euro per persoon.