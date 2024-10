Efteling: Danse Macabre

Efteling deelt nieuwe ontwerpen van Danse Macabre, aan de vooravond van de opening

De Efteling heeft niet eerder getoonde ontwerpen gedeeld van de nieuwe attractie Danse Macabre. Op de avond vóór de officiële openingsceremonie stond RTL-talkshow Humberto bijna volledig in het teken van het duistere spookspektakel. Tijdens een gesprek met ontwerper Jeroen Verheij kwamen verschillende nieuwe tekeningen in beeld.

Eén daarvan bevat een doorsnede van de volledige abdij met de hoofdshow, inclusief de catacomben, de kapel, de crypte en de souvenirwinkel bij de uitgang. We zien enkele herkenbare elementen, waaronder dirigent Joseph Charlatan bij zijn enorme orgel, de bak met instrumenten met het zwarte katje, de harpiste, de zwevende viool en monniken.

Drie triangelspelers in een rozetvenster zijn hier nog uitgevoerd als de drie rechters uit het oude Spookslot. De tekening bevat ook verschillende onderdelen die niet terug te vinden zijn in de uiteindelijk attractie, zoals een bungelend lijk en meerdere dansende skeletten.



Lichtbundel

Op een ander ontwerp staat de kapel zoals die in grote lijnen daadwerkelijk is uitgevoerd. Een felle lichtbundel schijnt vanuit het dak recht naar beneden, op de verhoging met muziekinstrumenten en het katje. Verder zagen tv-kijkers gedetailleerde tekeningen van dirigent Charlatan.



De Efteling is tot nu toe vrij zuinig geweest met het publiceren van ontwerpen van Danse Macabre. Verheij maakte honderden schetsen, waarvan slechts een handjevol in de openbaarheid kwam.



Vleermuizen

Abonnementhouders konden de afgelopen dagen wel enkele nieuwe detailtekeningen spotten tijdens speciale previews. Daar stonden ze op schildersezels bij de ingang van het Huyverwoud. Aanwezigen zagen onder meer de pianospeler, de harp, het monnikbeeldje bij de ingang, vleermuizen en de entreepoort.