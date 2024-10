Efteling: Danse Macabre

585.000 kijkers voor Danse Macabre-uitzending van Humberto vanuit de Efteling: 'Verrassend hoog'

De RTL-talkshow Humberto heeft gisteren 585.000 kijkers aan de buis gekluisterd met een Efteling-special. Dat meldt kijkcijferkenner Tina Nijkamp, die zich baseert op gegevens van het Nationaal Media Onderzoek. Humberto Tan presenteerde zijn programma live vanuit het Huyverwoud, het griezelige gebied waar de nieuwe attractie Danse Macabre staat.

Daarvoor was bij souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken een overkapping neergezet. Bijna de volledige uitzending ging over de Efteling. Na een item over Donald Trump en de Amerikaanse Verkiezingen kwamen onder meer Snollebollekes-artiest Rob Kemps en operazangeres Francis van Broekhuizen aan het woord over de dodendans van componist Camille Saint-Saëns.

Ook griezelprofessor Peter Nikken schoof aan, net als VVD-kamerlid Daan de Kort, die grotendeels blind is. De Kort legde uit hoe de Efteling de attractie interessant heeft proberen te maken voor mensen met een beperking. Toetsenist Coen Janssen kwam vertellen hoe zijn band Epica een eerbetoon heeft gebracht aan Dans Macabre en Kate Bush met het nummer The Ghost in Me.



Publiek

Verder zagen we een kort fragment van Tan die de attractie beleefde met ontwerper Jeroen Verheij. Een speciaal Efteling-orkest bracht meermaals delen van de Danse Macabre ten gehore. Het publiek bestond uit bekende Efteling-gezichten, waaronder directieleden Koen Sanders en Fons Jurgens.



Kijkcijferspecialist Nijkamp noemt de score van Humberto "verrassend hoog". In de doelgroep 25 tot 54 jaar was het programma goed voor een marktaandeel van 25,4 procent. Daarmee was de talkshow "de winnaar" van het tijdslot 22.00 uur. De uitzending is terug te kijken via Videoland.