Efteling: Danse Macabre

RTL-talkshow Humberto vanavond live vanuit de Efteling vanwege opening Danse Macabre

De talkshow van Humberto Tan op RTL 4 wordt vanavond live uitgezonden vanuit de Efteling. Aan de vooravond van de persopening van de nieuwe attractie Danse Macabre vult Tan zijn uitzending met mensen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de attractie, waaronder ontwerper Jeroen Verheij.

Speciaal voor het programma is bij de uitgang van de attractie een enorm podium met een overkapping en zeilen neergezet. Zo kan de show ook doorgaan als het vanavond regent. Elders in het griezelige gebied staan tenten met audiovisuele apparatuur.

Naast ontwerper Verheij ontvangt Tan ook Efteling-fanaat en Snollebollekes-artiest Rob Kemps en operazangeres Francis van Broekhuizen, die een bescheiden rol speelt in het verhaal achter Danse Macabre. Ze verschijnt als zangeres Cathérine Arbuste in het Kabinet der Vermisten, een decorelement rechts van horecapunt 't Koetshuys.



Griezelprofessor

Ook griezelprofessor Peter Nikken schuift aan. Verder brengt een speciaal samengesteld orkest de bekende dodendans ten gehore. Humberto, zoals de talkshow heet, is vanavond te zien rond 22.00 uur. Een dag later volgt een openingsceremonie voor de pers, gevolgd door de publieksopening op donderdagochtend.



Het is niet voor het eerst dat RTL de Efteling gebruikt als decor voor een live talkshow. In mei 2022 presenteerde Beau van Erven Dorens zijn programma Beau vanaf het Anton Pieckplein, ter gelegenheid van het zeventigjarig jubileum van het sprookjespark. Daarbij waren onder andere hoofdontwerper Sander de Bruijn en huiscomponist René Merkelbach te gast.