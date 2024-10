Attractiepark Toverland

Bezoeker Toverland klimt op decorstuk en zakt erdoorheen

Decorstukken in pretparken zijn niet bedoeld om op te klimmen. Dat heeft een bezoeker van Toverland onlangs aan den lijve ondervonden. Amman Thakoerdat klauterde bovenop een koets in het halloweengebied Pumpkin Farm. Vervolgens zakte hij dwars door de bodem heen.

Dat laat de man zelf zien in een TikTok-video, met op de achtergrond het lied Dumb Ways to Die. Thakoerdat toont wel aan zelfspot te hebben. "Toen ik dacht dat het een goed idee was om met mijn zware, dikke reet bovenop nat hout te gaan staan", schrijft hij erbij.

In een volgend shot zien we hoe hij naar beneden is gestort. "We begrijpen dat de Pumpkin Farm een prachtig decor is voor foto's en video's, maar het is helaas niet toegestaan om op de decorelementen te klimmen", verduidelijkt een voorlichtster in gesprek met Looopings.



Lachen

Inmiddels is de kar in kwestie weer gerepareerd. "We vinden het vervelend voor Amman dat-ie door de kar is gezakt, gelukkig kan hij er zelf om lachen", vult de woordvoerster aan. De Pumpkin Farm blijft nog staan tot en met zondag 10 november.