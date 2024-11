Efteling: Danse Macabre

Video: affiches komen tot leven in gebied rond Efteling-attractie Danse Macabre

In het gebied rond de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre spookt het op verschillende plekken. Eén daarvan is het sinistere Kabinet der Vermisten, schuin tegenover de uitgang van de attractie. Daar komen affiches én een muziekinstrument op spookachtige wijze tot leven. Oplettende Efteling-fans kunnen ook enkele bekende gezichten herkennen.

Volgens het verhaal werd het Kabinet der Vermisten vroeger gebruikt door monniken om nieuwtjes te delen. Ook het internationale muziekconcours in 1876, waar Danse Macabre om draait, werd erop aangekondigd. Toen de muzikanten op mysterieuze wijze verdwenen, kreeg de kast een andere functie.

"Het kabinet dient nu als herinneringsplek, waarin de naasten persoonlijke spullen van de verdwenen muzikanten hebben gelegd", zegt projectleider Laura Evers erover. "Denk hierbij aan krantenknipsels, foto's van de muzikanten, bloemstukken en instrumenten."



Pepijn Gunneweg

Drie affiches zijn in werkelijkheid schermen. Eén ervan toont hoe de ziel van drie triangelspelers - Trio Triangolo - wordt weggezogen. Het zijn drie conceptspecialisten van de Efteling: Mark van Haasteren, Pepijn Gunneweg en Robert-Jaap Jansen. Daaronder speelt operazangeres Francis van Broekhuizen de rol van sopraan Cathérine Arbuste: de letterlijke vertaling van Kate Bush.



Pianist José Garcia Fernandez is onmiskenbaar Danse Macabre-ontwerper Jeroen Verheij. Op drie stilstaande affiches staan afbeeldingen van sitarspeler Shyam Dirinder Singh, tubaspeler Jacobus DeMeyere en harpiste Miranda 'Melody' O'Connor. Er staat ook een sitar - een snaarinstrument - in een kast met gebroken glas.



Oosterse Geest

Dat is een verwijzing naar de Oosterse Geest uit het Spookslot, die verder geen rol heeft gekregen in het Huyverwoud. Bij het personage was destijds altijd een sitar te horen. Verder zien we een viool, spiegels, een boeket, een perkamentrol en een trompet met een handschoen die uit zichzelf speelt.



Het kabinet fungeert eveneens als een manier om het verhaal over te brengen bij bezoekers met een beperking. Zo vertelt Van Broekhuizen met behulp van gebarentaal dat bezoekers weg moeten blijven bij de onheilspellende abdij. Blinden en slechtzienden kunnen voelen aan de snaren van de sitar en de randen van het gebroken glas. Ook hangen er bordjes met braille.



Camille Saint-Saëns

De tekst luidt: "Optredens van diverse internationale orkesten en muziekgezelschappen. Het belooft een onvergetelijke belevenis te worden! Speciale gast: componist Camille Saint-Saëns." Bij tubaspeler DeMeyere, die zelf in een rolstoel zit, komt af en toe lucht uit zijn instrument.



"Het is een bijzondere kast, die verschillende zintuigen prikkelt", aldus Evers. "Door wat je ziet, hoort en kan voelen, word je gewaarschuwd voor het naderende onheil." Het Kabinet der Vermisten bevindt zich tussen souvenirwinkel Dr. Charlatans Kwalycke Zaken en horecalocatie 't Koetshuys.