West Midland Safari Park

Ongeluk bij Engelse achtbaan: metalen balk raakt los en komt op spoor terecht

In een Engels attractiepark is een onderdeel van een achtbaan losgekomen. Het ging afgelopen vrijdag mis bij de rollercoaster Monkey Mayhem in West Midlands Safari Park. Terwijl de attractie in bedrijf was, raakte een metalen balk los. Die kwam vervolgens op de rail terecht.

Het incident ging gepaard met een harde knal. Vervolgens werd de achtbaan gesloten. Passagiers zaten volgens ooggetuigen dertig minuten vast voordat ze geëvacueerd konden worden. Medewerkers hebben de balk uiteindelijk geïnspecteerd met behulp van een hoogwerker.

Mogelijk viel er een bout uit de constructie. Monkey Mayhem is een 13 meter hoge en 420 meter lange spinning coaster van de Franse fabrikant Reverchon, vergelijkbaar met verschillende kermismodellen en bijvoorbeeld RidderStrijd in Avonturenpark Hellendoorn.



Noodstop

In een reactie bevestigt het park dat er een steunbalk gedeeltelijk is losgeraakt. Daarna werd direct de noodstop geactiveerd. Twee passagiers konden binnen een half uur uit een stilstaand karretje gehaald worden. Niemand raakte gewond. Het is de bedoeling dat Monkey Mayhem snel weer in gebruik genomen wordt.