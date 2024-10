Efteling: Danse Macabre

Video: op het kerkhof van Danse Macabre in de Efteling klinkt de stem van acteur Raymond Thiry

Acteur Raymond Thiry (65) leent zijn stem aan de voorshow van Danse Macabre in de Efteling. Het verhaal van de griezelattractie wordt verteld op een kerkhof in de wachtrij, waar bezoekers mogen ronddwalen alvorens ze doorgestuurd worden naar de abdij. In het vervallen gebouw speelt de hoofdshow zich af.

Thiry is bekend van films en series als Oorlogswinter, Penoza, Zwarte Tulp, Nieuwe Buren, Bankier van het Verzet en Undercover. Zijn karakteristieke stemgeluid klinkt voortaan dagelijks in de Efteling. Hij vertelt bezoekers dat ze moeten oppassen voor "een ogenschijnlijk aimabel zwart katje".

Dat is namelijk het Onnoembare. Het kwaadaardige wezen heeft er ook voor gezorgd dat het orkest van dirigent Joseph Charlatan op vrijdag 13 oktober 1876 werd verzwolgen. Looopings kon afgelopen weekend de precieze tekst van het verhaal al delen. De vertelling eindigt met de zin: "Niets is hier wat het lijkt."



Koorbank

Norse Efteling-medewerkers laten steeds groepen van 108 personen toe tot het kerkhof: het aantal personen dat per rit in de attractie past. In welke koorbank ze komen te zitten in de hoofdshow, wordt pas bepaald bij het betreden van de abdij. Het heeft dus geen zin om te dringen.