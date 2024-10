Efteling: Danse Macabre

Ontdek Dr. Charlatans Kwalycke Zaken: nieuwe Efteling-winkel in de stijl van Danse Macabre

Na het beleven van het spookspektakel van Danse Macabre blijven Efteling-bezoekers in griezelsferen. Bij de uitgang komen ze terecht in Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, een uitvoerig gedecoreerde souvenirwinkel vol met duistere rekwisieten én knipogen naar het Spookslot.

Er zijn geen algemene Efteling-producten verkrijgbaar: het volledige assortiment is afgestemd op Danse Macabre. Looopings kon afgelopen week al een aantal hoogtepunten uit de nieuwe souvenircollectie laten zien, waaronder knuffels, schudbollen, servies, kleding, pins en een paraplu.

Dr. Charlatans Kwalycke Zaken is een ruime, sfeervolle shop in de stijl van de attractie. Bij het verlaten van de kapel passeren ze een sater, een mythische wezen met een wapenschild, afkomstig uit de wachtrij van het oude Spookslot. Er hangen vele tientallen vleermuisjes omheen.



Biechtstoel

Eenmaal in de winkel struinen gasten langs kasten vol met nieuwe hebbedingen en oude decorstukken. Een fotohokje werd vormgegeven als een biechtstoel. Even verderop komt een arm uit het plafond. Ook dat element kennen we uit de verdwenen voorganger. In dit geval draagt de arm een kroonluchter met souvenirs.



Op de achtergrond klinkt een speciaal gecomponeerde soundtrack van René Merkelbach. Afrekenen kan bij een reguliere kassa of een zelfscankassa. Volgens het verhaal wordt de winkel gerund door Virginie en Otto Charlatan: oplichters die dankbaar gebruikmaken van de angsten van het publiek, door hen allerlei middeltjes aan te smeren.