Efteling: Danse Macabre

Danse Macabre-boek van Paul van Loon afgekraakt: 'Echt ongelofelijk slecht'

Het nieuwe boek van Paul van Loon over Efteling-attractie Danse Macabre wordt afgekraakt in een gerenommeerde podcast. De Efteling schakelde de kinderboekenschrijver in om het verhaal achter het spookspektakel op te tekenen. Het resultaat is echter bedroevend, vindt docent leisuremanagement en presentator Erwin Taets.

Taets deed zijn uitspraken in de langlopende pretparkpodcast Ochtend in Pretparkland. Hij las Danse Macabre - Het Begin, zoals het boek heet, om zich voor te bereiden op de opening van de griezelattractie. "Het was echt heel slecht", zegt hij in een aflevering. "Het was echt ongelofelijk slecht."

De kwaliteit belooft niet veel goeds, zegt de kenner. "Als dát de voorbode is dan ligt mijn verwachtingsniveau heel erg laag." Taets vraagt zich af waarom de Efteling voor Van Loon gekozen heeft. "Er zijn zo veel goeie kinderboekenschrijvers in Vlaanderen en Nederland. Waarom blijft de Efteling altijd maar vasthouden aan die Paul van Loon?"



Dolfje Weerwolfje

Van Loon schreef voor de Efteling eerder al drie Raveleijn-boeken, een Dolfje Weerwolfje-verhaal en twee delen van De Sprookjessprokkelaar. Kennelijk zijn die samenwerkingen goed bevallen, want dit keer mocht de schrijver wederom opdraven. Van een stijgende lijn is in ieder geval geen sprake, concludeert Taets na het lezen van Danse Macabre - Het Begin.



"Het is geen interessant verhaal. Hij kan echt niet goed schrijven. Het zijn altijd dezelfde plotwendingen. Letterlijk dezelfde plotwendingen aan het einde van dit verhaal als in Raveleijn stak. Nee, het is écht, écht, écht niet goed."



Marketinginstrument

De podcastmaker realiseert zich dat het boek slechts een souvenirtje en een marketinginstrument is om de nieuwe attractie te promoten. Toch had hij gehoopt op iets interessanters of kwalitatievers. "Het is echt geen goed boek hoor."



Danse Macabre - Het Begin vertelt volgens de Efteling "het ware verhaal" achter de attractie. De kinderen Florian en Isabelle ontdekken een verboden abdij, waar ze getuige zijn van de dodendans onder leiding van dirigent Joseph Charlatan. Terwijl duistere krachten en vervloekte wezens hen achtervolgen, probeert Isabelle haar ware afkomst te begrijpen en de vloek van de Danse Macabre te doorbreken met de hulp van een magisch medaillon.