Walibi Holland

Walibi-achtbaan Speed of Sound vastgelopen: bezoekers na ruim anderhalf uur bevrijd

Door een technisch probleem hebben bezoekers van Walibi Holland afgelopen weekend ruim anderhalf uur vastgezeten in de achtbaan Speed of Sound. De boomerang coaster viel zondagavond rond 18.25 uur stil. Op dat moment bevond de trein zich op de tweede kettinglift, halverwege de rit.

Passagiers worden daar normaal gesproken voorwaarts omhoog getakeld richting het hoogste punt, waarna de trein het parcours achteruit aflegt richting het beginpunt. Zondag ontstond een probleem met de kettingbak, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Het euvel werd veroorzaakt door een defect in de cilinder. Toen bleek dat de trein niet meer in beweging kon komen, werd besloten om alle inzittenden één voor één te evacueren. "Een evacuatie op deze positie, de tweede lift, is ongewoon, waardoor het wat langer heeft geduurd", legt de voorlichter uit.



Maandagmiddag

De betrokkenen zijn na afloop opgevangen door het personeel. Walibi heeft Speed of Sound een dag later, op maandagmiddag, weer in gebruik kunnen nemen.



Eerder deze maand verloor dezelfde rollercoaster een wiel tijdens de rit. De attractie ging nog dezelfde dag weer open. Verder zaten bezoekers afgelopen vrijdag nog bijna anderhalf uur vast in een andere achtbaan: Untamed.