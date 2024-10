Efteling: Danse Macabre

Dit verhaal hoor je op het kerkhof van Danse Macabre in de Efteling

Efteling-bezoekers die de onheilspellende abdij van Danse Macabre willen betreden, zwerven eerst rond op een kerkhof in de wachtrij. Daar wordt het verhaal achter de attractie verteld. Terwijl de bezoekers grafstenen bekijken en het mausoleum van dirigent Joseph Charlatan aanschouwen, klinkt een donkere stem die het publiek voorbereidt op wat men binnen gaat aantreffen.

"Gegroet, moedige stervelingen", zo begint de voice-over. "Hier in het eeuwenoude Huyverwoud bevindt u zich tussen de slapende ruïnes van de Abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Lang, heel lang geleden, op vrijdag de 13e van het jaar 1876, verdween hier tijdens een internationaal muziekconcours het volledige orkest van de eigenzinnige dirigent Joseph Charlatan."

Vervolgens wordt uitgelegd hoe de orkestleden aan hun einde kwamen. "Na een magistrale uitvoering van het muziekstuk Danse Macabre werden de musici op meedogenloze wijze verzwolgen door het Onnoembare. Het kwaad, dat ook heden ten dage nog immer rondwaart in deze contreien - en zich manifesteert als een monsterlijk, katachtig wezen."



Vervloekt en verdoemd

Het Onnoembare heeft het lot van de muzikanten bezegeld. "Voor eeuwig vervloekt en verdoemd spelen de dirigent en zijn orkest tot in lengte der dagen de Danse Macabre in de kapel van de abdij."



Gasten krijgen het dringende advies om uit de buurt van het katje te blijven. "Wees op uw hoede, stervelingen. En vermijd bovenal ieder contact met een ogenschijnlijk aimabel zwart katje. Het Onnoembare is overal. En niets is hier wat het lijkt."



Lantaarns

Oplettende bezoekers zullen zien dat op de grafstenen van de gestorven musici allemaal hetzelfde sterfjaar staat: 1876. Het kerkhof fungeert als de voorshow van de attractie. Er zijn verschillende effecten in het gebied verwerkt. Zo klappert de deur van het mausoleum van Charlatan op en neer. Verder worden alle lantaarns op de graven in één keer uitgeblazen.



In een making-of-serie over Danse Macabre op YouTube introduceerde de Efteling twee jaar geleden twee andere personages: Virginie en Otto Charlatan. Zij zijn in het Huyverwoud verschillende winkeltjes gestart, waarmee ze willen profiteren van de angsten van de bezoekers. In de attractie komen beide figuren nergens voor.